MUŞ (AA) - İlahi sanatçısı Abdurrahman Önül, Muş'ta konser verdi.
Muş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen konsere, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Önül, seslendirdiği ilahilerle kendisini dinlemeye gelenlere güzel bir gün yaşattı.
Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş'un son zamanlarda ulusal basında geniş yer bulduğunu söyledi.
Birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Asya, "Bu çerçevede hepinizin sevdiği Abdurrahman Önül'ü ilimize davet ettik. Güzel bir konser oldu. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.