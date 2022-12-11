Muş'ta üniversite öğrencileri, çölyaklı çocuklar için etkinlik düzenledi

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MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde faaliyet yürüten öğrenci topluluğu ve dernek üyeleri, düzenledikleri etkinlikle çölyaklı çocukların güzel bir gün geçirmelerini sağladı.



Muş Çölyak Derneği, Çölyak ve Glutensiz Beslenme Topluluğu, Muş Gençlik Merkezi ve Varto İyilik Topluluğu, çölyak hastası çocuklar için eğlence programı düzenledi.

Gençlik merkezi spor salonunda düzenlenen programda üniversite öğrencileri, 50 çölyak hastası çocukla oyunlar oynadı.



Gönüllüler, yüzlerini boyadıkları çocuklara hediyeler dağıttı, özel yapılan pastalardan ikram etti.

Muş Çölyak Derneği Başkanı Dr. Züleyha Almaz, Muş'ta 300'den fazla çölyak hastasının bulunduğunu söyledi.



Bu hastaların 150'sinin çocuk olduğunu ifade eden Almaz, "Bu etkinlik ile çölyak hastalığına karşı bir farkındalık oluşturmak istedik. Derneğimiz üzerinden ihtiyaç sahibi çölyaklılara yardım etmeye çalışıyoruz. Düzenli yardım konusunda zorluklar çekiyoruz. Muş'ta yaşayan Çölyaklı hastalara yardım eli uzatılmasını istiyoruz." diye konuştu.

İyilik Topluluğu Danışmanı Murat Kaymaz da, "İyilik varsa her yerdeyiz. Çölyaklı çocuklar bizim için çok önemli. Öğrencilerimizle hastalık konusunda farkındalık oluşturmak adına bu eğlence programını düzenledik." dedi.

Programa, Gençlik Merkezi liderleri ve çölyak hastası çocukların aileleri de katıldı.

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