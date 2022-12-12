Muş Valisi Gündüzöz, yapımı devam eden tekstil fabrikasını inceledi

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, 500 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu.

Gelecek yılın başında açılması planlanan Sungu Tekstilkent'teki fabrikayı gezen Gündüzöz, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.



Muş'ta tekstil atılımının sürdüğünü, geçen yıl Sultan Alparslan Tekstilkenti kurduklarını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Önceki yıllarda kurulan ve bir takım sorunları olan küçük çaplı Sungu Tekstilkent, artık büyüyor. Sungu Tekstilkent'in hukuki sorunlarını çözdük. Şu anda ilave yatırımlarımız var. 2 bin metrekarelik 2 ve 5 bin metrekarelik bir fabrikayı bitirme aşamasına geldik. Sultan Alparslan Tekstilkent'te de ilave yatırımlarımız söz konusu oldu. Orada da bir fabrika bitme aşamasına geldi. Buradaki 5 bin metrekarelik fabrikada bir ay sonra önce 300, hemen ardından da 500 gencimiz çalışıyor olacak. Bu memleketin işsizlik problemini büyük ölçüde çözmüş olacağız. Genç nüfusun yoğun olduğu yerde istihdamı artırmak son derece önemli. Bundan sonraki yıllarda 10 binlere doğru bu rakam genişleyecek. Bu imkanı bize veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ediyorum. İnşallah faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek."

Gündüzöz'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de eşlik etti.

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