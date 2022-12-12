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Varto İyilik Topluluğu sahipsiz hayvanlar için 500 paket mama dağıttı

AA

Varto İyilik Topluluğu sahipsiz hayvanlar için 500 paket mama dağıttı

MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Varto İyilik Topluluğu üyeleri, sahipsiz hayvanlar için 500 paket mama dağıttı.

Topluluk Danışmanı ve Varto Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz, yaptıkları çalışmayla üniversite öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak istediklerini söyledi.

Topluluk üyeleriyle sahipsiz hayvanlara mama dağıtma kararı aldıklarını ifade eden Kaymaz, şöyle konuştu:

"Üniversitede açtığımız stantta öğrencilere hazırladığımız mama poşetlerini dağıttık. Önümüz kış, sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanacak. Bizim de buradaki asıl amacımız sahipsiz hayvanları her zaman beslemek. Can dostlar için mama alan öğrenciler, etkinliği çok faydalı bulduklarını söyledi. Bu da bizi sevindirdi."

Topluluk üyesi Medya Tanrıkulu ise uzun sürededir topluluk bünyesinde faaliyetlere katıldığını ve bundan mutlu olduğunu söyledi.

Sokaktaki can dostları unutmamak için böyle bir stant açmaya karar verdiklerini ifade eden Tanrı Kulu, "Sokak hayvanları için yaklaşık 500 paket mama hazırladık. Farkındalık oluşturmak için üniversitede stant açtık. Hazırladığımız mamaları öğrencilere veriyoruz. Öğrenciler de bu mamaları hayvanlara dağıtacak." dedi.

Öğrencilerden Gökçe Özcan da aldığı mamayı sahipsiz hayvanlara vereceğini belirterek, "Bu çalışmadan dolayı topluluk üyelerini tebrik ediyorum. Güzel bir proje olmuş." ifadelerini kullandı.

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