Muş'ta matematik atölyesinin açılışı yapıldı

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MUŞ (AA) - Muş'ta Taşoluk İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulan matematik atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.



Atölyede incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Okul Müdürü Muhterem Özden'den bilgi aldı.



Kıvanç, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı matematik seferberliği kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının çocukların matematiği daha kolay öğrenmelerini sağlamak olduğunu belirten Kıvanç, şöyle konuştu:



"Temel hedefimiz matematik dersini soyut olmaktan çıkarıp, somut hale getirerek, kolaylaştırmak ve öğrencilerimize sevdirmektir. Bütün derslerin temelinde matematik vardır. Bu anlamda Bakanlığımız matematiği çok önemsiyor. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de önemseniyor. Matematik seferberliği başladığı günden bu yana biz de okullarımızda bu seferberliğe katılıyoruz. Başta okulumuza, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Açılışa, okul müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.

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