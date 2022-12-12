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Muş'un 7 köyündeki kullanılmayan okul binaları yaşam merkezine dönüştürüldü

AA

Muş'un 7 köyündeki kullanılmayan okul binaları yaşam merkezine dönüştürüldü

MUŞ (AA) - Muş'ta merkez ve ilçelere bağlı 7 köydeki kullanılmayan okul binaları, Milli Eğitim ve Tarım ve Orman bakanlıklarının işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde açılışı yapılan merkezde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, kadınların bir kısmının okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim, bir kısmının da dikiş nakış kurslarına katıldığını söyledi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda başka kurslar da açabileceklerini belirten Kıvanç, "Vatandaşımızın gelip zamanını değerlendirebileceği, dinlenebileceği bir ortam yarattık. Önceki yıllarda kapatılan ve atıl durumda bulunan 7 köy okulumuzu yeniden onardık. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde el sanatları kursları açıldı. Vatandaşlarımız hangi alanda eğitim almak istiyorsa onunla ilgili kurslar açılacak." diye konuştu.

Merkezlerde aile içinde şiddet, öfke yönetimi ve diğer konularda da bilgilendirmelerin yapıldığını anlatan Kıvanç, şunları kaydetti:

"Asıl amaç köylere hizmet etmektir. Hizmeti köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ayağına götürmektir. Eskiden 10 öğrenci ile ancak okul açabiliyorduk ancak Bakanlığımızın çalışmasıyla öğrenci sayısına bakılmaksızın okullar açık tutuluyor. Eğitimde fırsat eşitliğini yakalayacağımız devrim niteliğinde bir çalışma. Artık hiçbir köyde okullarımız kapalı kalmayacak. Sürekli açık olacak ve vatandaşlarımızın istedikleri düzeyde, ihtiyaç duydukları alanlarda hizmetler sunulacak."

Merkezdeki dikiş nakış kursuna katılan 5 çocuk annesi 44 yaşındaki Zübeyde Seven de ilk kez böyle bir kursa katılma şansı bulduğunu dile getirerek, "Köyümüzde yaşam merkezi yeni açıldı. Devletimize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz." dedi.

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