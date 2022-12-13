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Muş'ta yol yapımı ve karla mücadelede kullanılacak 13 araç için teslim töreni düzenlendi

AA

Muş'ta yol yapımı ve karla mücadelede kullanılacak 13 araç için teslim töreni düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş Valiliği ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından alınan, yol yapımı ve karla mücadelede kullanılacak 13 araç için teslim töreni düzenlendi.

İstasyon Caddesi'nde düzenlenen törende, 35 milyon liraya alınan 4 tekerlekli yükleyici, 6 kar küreme görevi gören kamyon, paletli ekskavatör ve 2 binek aracın tanıtımı yapıldı.

Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, göreve geldiği günden beri en büyük isteklerinden birinin bu program olduğunu söyledi. İl Özel İdaresinin mali yapısını olumsuz etkileyen eski bir araç envanterinin olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu araç envanterini yenilemezsek yedek parça ve servis gideri gibi pek çok cari giderler için lüzumsuz yerlerle karşı karşıya kalmaktaydık. İnşallah bunu üçle çarparak araç alımına devam edeceğiz. Bundan sonra yeni kademeyi de yapıyoruz. Bu araçları aldık törenle bitirdik ama bu böyle kalmayacak. Özel İdarenin tüm iş makinaları sıfır olana kadar bu operasyon devam edecek. Tabi bu işleri yaparken el birliği ile yaptık. Araçlarımızın ortalama yaşı 10 yıldan yukarıydı. Makine parkı 2-3 yılda bir yenilenseydi bu vaziyete gelmezdik. Şimdi işte bu fasit daireyi el birliği ile kırdık. Çok kuvvetli bir makine parkı ile kırsal altyapımızı daha düzgün bir hale getireceğiz. Muş'ta nüfusun yüzde 65'i kırsalda yaşıyor. Özel İdare bu memlekette çok daha önemlidir."

İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım da İl Özel İdaresine yeni araç filosunu kazandırdıklarını belirterek, "Bizim araç filomuzun yüzde 80'i miadını doldurmuştu. İl Özel İdaremizde cefakar arkadaşlarımız çok zor şartlarda, kış mevsiminde araçlar yolda kalıyordu ve hizmet noktasında eksik kalmasının sıkıntısını yaşıyordular." diye konuştu.

İl Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de Muş genelinde 367 köy ve 206 mezrasının bulunduğunu belirtti. 2 bin 800 kilometre yol ağının olduğunu aktaran Yentür, "İl Özel İdaresi olarak halkımıza her koşulda en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisindeyiz." dedi.

Törende okunan duanın ve kurdele kesiminin ardından Vali İlker Gündüzöz ve beraberindekiler araçları inceledi.

Törene Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kaymakamlar, Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve kurum amirleri katıldı.

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