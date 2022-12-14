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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenler ailelerini ikna ederek kız öğrencileri yeniden okullu yaptı

AA

Öğretmenler ailelerini ikna ederek kız öğrencileri yeniden okullu yaptı

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Bulanık ilçesinde görevli öğretmenler, sorumluluk alanlarındaki köylerde çeşitli nedenlerle devamsızlık yapan öğrencilerin ailelerini ikna ederek 20 kızın tekrar okula dönmesini sağladı.

Bulanık Anadolu Lisesinde devamsızlık yapan ve büyük bölümü kızlardan oluşan öğrencilere ulaşılması amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gönüllü öğretmenlerden oluşan ekip oluşturuldu.

Haftanın belirli günlerinde köylere giden eğitim neferleri, çocuklarını tekrar okula göndermeleri için anne ve babalarla görüştü. Son olarak ilçeye 22 kilometre mesafedeki Karaburun köyüne giden öğretmenler, 3 öğrencinin daha ailesini ikna ederek bu eğitim-öğretim yılında 20 kız öğrencinin okula kazandırılmasını sağladı.

Okul Müdürü Muzaffer Sarı, AA muhabirine, okulda 477 kız, 355 erkek öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Eylül ayından bu yana 12 köye giderek öğrencileri evlerinde ziyaret ettiklerini belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Karaburun köyünde 3 kız öğrencimizin ailesini ikna ettik ve çocuklarımızın okula dönmelerini sağladık. Devletin imkanlarını seferber ederek çocuklarımızı okullarımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Böyle bir hizmet için yollardayız. Kayseriliyim ve 8 yıldır ilçede görev yapıyorum. Bu sürede birçok öğrencimiz okula kazandırdık. Sürekli devamsız olan öğrencilerimizle birebir konuştuk. Velileri ikna çalışmaları yaptık. Okula devamlılığı sağlanan öğrencilerin takibini yapıyoruz. Tamamlayıcı eğitimler veriyoruz."

- "Öğrencilerimizi okulda görmekten mutluluk duyacağız."

Edebiyat öğretmeni Nahide Ağkaya Cebeci de devamsızlık yapan öğrencilere ulaşmak için gönüllü komisyonun kurulduğunu belirtti.

Ekipte yer alarak köylerde çalışma yaptığını ifade eden Cebeci, "Karaburun köyüne de öğrencilerimiz için geldik. Velileriyle görüştük ve ikna ettik. Öğrencilerini gönderecekler. Kendi adıma çok mutlu oldum. Öğrencilerimizi okulda görmekten mutluluk duyacağız." dedi.

İngilizce Öğretmeni Selinay Çınar da "Zor şartlarda yaşayan öğrencilerimiz var. Ailelerin bazıları sosyoekonomik durumları ve diğer nedenlerle çocukları göndermek istemiyorlar maalesef. Öğrencilerimizi okula kazandırdığımız için çok mutluyuz. Onları okulda kalemle, kitapla görmek istiyoruz. Hepsinin çok iyi yerlere gelmesini diliyoruz. El ele verirsek başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Okula gideceğim için çok mutluyum"

Okula kazandırılan Rabia Özçelik ise "Öğretmenlerim benim okumamı istiyor, onlara teşekkür ederim. Annem hasta olduğu için onu tek bırakamıyordum. Öğretmenlerim gereken desteği vereceklerini söyledi. Babam beni okula göndereceğini söyledi. Okula gideceğim için çok mutluyum. Bir meslek sahibi olmak ve ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum." diye konuştu.

Baba Ahmet Özçelik de "Eşim hasta, maddi durumum iyi olmadığı için kızımı okula gönderemedim. Öğretmenler köy köy geziyorlar, Allah onlardan razı olsun. Kızımı okula göndereceğim. Öğretmenler kızım için buraya gelmiş, onlara çok teşekkür ederim." dedi.


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