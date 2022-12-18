Malazgirt'te "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında konser verildi

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında oluşturulan koro konser verdi.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen konserde, 8 müzik öğretmeni ile 9 üniversite öğrencisinden oluşan koro, farklı bölgelerden türküler seslendirdi.

Davetliler koronun seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Koro şefi Mehmet Aytekin, projeyi İlçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yürüttüklerini söyledi.

Aytekin, "Bu proje Milli Eğitim Bakanlığımızın 81 ilde hayata geçirdiği bir proje. Bizde öğrencilerden oluşan bir koro oluşturduk. Müzik öğretmenlerimiz de bize destek verdi. Konserimize katılım sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Programa, Kaymakam Göksu Bayram, eşi Nebahat Er Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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