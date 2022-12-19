Bulanık Bilicanspor'a malzeme desteği

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MUŞ (AA) - Bursa'da faaliyet yürüten Türkiye Bulanıklılar, Eğitim, Kültür, Sevgi, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Muş'ta Bulanık Bilicanspor'a spor malzemesi desteği verdi.

Dernek Başkanı Selahattin Turan, Bulanık İlçe Stadyumu'nda bir araya geldiği sporculara spor malzemelerini teslim etti.



Sporculara tatlı ikram eden Turan, gazetecilere, gençlere Bursa'dan spor malzemesi getirdiklerini ifade etti.



Bilicanspor'a her türlü desteği vereceklerini belirten Turan, "Sporcularımızı Bursa'da kampta ağırlayacağız. Bu yıl onların gayreti ve bizlerin desteğiyle Bilicanspor'un şampiyon olmasını diliyoruz. Biz onlara omuz vereceğiz, onlardan da başarı bekleyeceğiz. Dernek olarak sosyal sorumluk projeleri kapsamında sosyal farkındalığı ortaya koymaya devam edeceğiz."

Bilicanspor Kulübü Başkan Yardımcısı Galip Kılınç da "Dernek Başkanı Selahattin Turan'a kulübümüze verdiği destek için teşekkür ediyorum. Tüm Bulanıklı hemşerilerimizden Bilicanspor'a destek vermelerini istiyoruz. Bulanık olarak tek amacımız ilçemizi kültür ve sosyal etkinliklerle öne çıkarmak. Hedefimiz gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve spor etkinliklerinde buluşturmaktır." diye konuştu.

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