Muşlu kadınlar atıl malzemelerle hediyelik eşya üretiyor

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MUŞ (AA) - Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce köylerde açılan kurslara katılan kadınlar, atıl malzemelerden hediyelik eşya üretiyor.

Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 15 köye açılan el sanatları kurslarıyla, kadınların hem sosyalleşmeleri hem de meslek sahibi olmaları sağlanıyor.

Merkeze 18 kilometre uzaklıktaki Taşoluk köyünde açılan el sanatları kursunda kadınlar, geri dönüşüme katkı sunmak amacıyla atıl malzemeleri kullanarak çeşitli ürünler yapıyor.

Kursu ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Oran, AA muhabirine, köylerde açılan kursların kendileri için çok özel olduğunu söyledi.

Kent merkezindeki kadın ve kızların kurslara ulaşmasının kolay olduğunu belirten Oran, şöyle konuştu:

"Bu nedenle köylerde açtığımız kursları çok önemsiyoruz. Dezavantajlı konumdaki kadın ve kızlarımız, maharetli usta öğreticilerimizin ellerinden yavaş yavaş ustalığa doğru ilerliyor. 15 köyde kurs açtık. Bu kurslarda geri dönüşüm malzemeleri kullanılıyor. Atıl malzemelerin usta ellerle çok güzel ürünlere dönüştüğünü görüyoruz. Kursiyerler yaptıkları ürünleri satarak bütçelerine katkı sağlıyor."

El sanatları usta öğreticisi Özlem Yağmur da Taşoluk köyünde kadınlara yönelik kurs açtıklarını, makina ve el nakışı dersi verdiklerini söyledi.



Yağmur, "Ayrıca su kabağı oymacılığı yapıyoruz. Genç kızlarımızın ekonomik açıdan ailelerine destek olmalarını istiyoruz. Haftanın 5 günü kursumuz var. Kadınlar kursumuzdan çok memnun." diye konuştu.

Kursiyerlerden Elif Atız ise "Evimizde geçirdiğimiz zamanı artık kursta değerlendiriyoruz. Buraya hobi olarak değil, meslek sahibi olmak için geliyoruz. Usta öğretici belgesi aldıktan sonra köylerde kurs açacağım." dedi.

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