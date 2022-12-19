Bulanık'ta evlere doğalgaz verilmeye başlandı

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesine 7 aydır devam eden alt yapı çalışması ve test aşamalarının ardından evlere doğalgaz verilmeye başlandı.

İlçeye bağlı 9 mahalleden 6'sına çalışmaların tamamlanmasıyla doğalgaz verildi.



Bahçelievler Mahallesi'ndeki Doğalgaz İstasyonu'nda düzenlenen törende konuşan AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, ilçe için önemli bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

İlçenin doğalgaza kavuşması için büyük emeklerin harcandığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Şu an 3 bin aboneye doğalgaz verildi. Aboneliklerini yapan tüm evlerin doğalgazları bağlanacak. Doğalgazın ilçemize gelmesiyle hava değişti. Temiz havaya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Doğugaz Şube Müdürü Ramazan Yıldız ise 7 aydır devam eden alt yapı çalışmalarını tamamlayarak ilçeye doğalgaz vermeye başladıklarını ifade etti.

Törene, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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