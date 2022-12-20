Bulanık'ta "Kırsal Kalkınmada Kooperatifçiliğin Önemi" paneli düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakamlık ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle "Kadınların katılımıyla Kırsal Kalkınmada Kooperatifçiliğin Önemi" paneli gerçekleştirildi.
Bulanık Belediyesi konferans salonunda düzenlenen panelde Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, kooperatifçilik hikayesini anlattı.
Muş Alparslan Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeliha Tekin de girişimcilik konusunda örnekler verdi, pandemi sonrasında kooperatifleşmenin öneminin arttığını söyledi.
Tekin, kooperatifleşme ile ilgili yapılan etkinliklerin hem farkındalık sağlama hem de maliyetleri düşürerek üretim ve hizmet sektöründe alım gücünün artırmasında önem arz ettiğini belirtti.
Kadınların ilgi gösterdiği panel, soruların cevaplandırılmasıyla son buldu.