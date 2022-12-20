Muş'ta "Aile Okulu Projesi" kapsamında 9 bin 69 aileye eğitim verildi

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MUŞ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Aile Okulu Projesi" kapsamında Muş'ta 9 bin 69 aileye eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 81 ilde uygulanan proje kapsamında Muş'ta öğretmenler, okullarda ailelere, aile içi iletişim, teknoloji kullanımı, sosyal, duygusal beceri gelişimi, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilkyardım konularında bilgi veriyor.

Farabi İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitime katılan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, proje kapsamında kentte 371 öğretmen tarafından bugüne kadar 9 bin 69 aileye ulaşıldığını söyledi.

Proje kapsamında anne babalara yönelik eğitimlerin verildiğini anlatan Kıvanç şöyle konuştu:

"Çocuklarınızı en güzel şekilde eğitip okullara gönderdiğinizde, büyük kolaylık sağlanacak ve öğrenmeleri daha kalıcı olacaktır. Proje kapsamında ilimizde 371 öğretmenimiz eğitmen olarak bakanlığımızın verdiği eğitimlere katıldı. Aile okulunda ders veren öğretmenlerimiz, bugüne kadar 9 bin 69 aileyi bilgilendirdi. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 15 bin civarına çıkarmayı planlıyoruz. Böylece gelecek yıl içinde tüm velilerimize ulaşarak onları bilgilendireceğiz."

Ailelerin ilk yardım, trafik eğitimi, çocuklarının manevi ve ahlaki değerleri ile kendi davranışlarını uygulamaları konusunda bilgilendirildiğini anlatan Kıvanç, "Bu bilgilendirmeler ışığında çocuklarınızı daha iyi yetiştireceksiniz. Kültürümüz ve değerlerimiz bellidir. Kültürümüzü çocuklarımıza aktarmak için mücadele edeceğiz. Çocuklarımızı küçük ve büyüklerine karşı nasıl davranacakları, olaylar karşısında nasıl bir tavır sergileyecekleri konusunda mutlaka bilgilendireceğiz. Bu konuda velilere de büyük görevler düşüyor." diye konuştu.

Eğitime katılan velilerden Zeynep Sürün ise çocuklarla alakalı bilgiler verildiğini belirterek, "Çocukların gelişimi ve onlara nasıl davranmamız konusunda eğitim verildi. Yasaklı ve zararlı maddeleri kullanmama uyarısı aldık. Bu açıdan çok faydalı bir eğitim oldu." dedi.

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