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Muş'ta 255 bin ton pancardan 37 bin 500 ton şeker üretildi

AA

Muş'ta 255 bin ton pancardan 37 bin 500 ton şeker üretildi

MUŞ (AA) - Muş Şeker Fabrikasında, bu yıl 255 bin ton pancarın işlenmesi sonucu 37 bin 500 ton şeker, 8 bin ton melas ve 50 bin ton küspe üretildi.

Muş Şeker Üretim Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, gazetecilere, bu yıl 30 Eylül'de başlayan "41. Pancar Alımı Kampanyası"nın başarıyla tamamlandığını söyledi.

Bu yıl 1200 çiftçi tarafından 45 bin dönüm alanda pancar ekiminin gerçekleştirildiğini belirten Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Çiftçilerden 255 bin ton pancar aldık. 37 bin 500 ton şeker, 8 bin ton melas ve 50 bin ton küspe ürettik. Topraktan fabrikaya, fabrikadan torbaya, torbadan da sofraya olan kampanya sürecini bitirdik. Gelecek yıl için şimdiden 500 bin tona yakın taahhüt aldık. Geçen yılın memnuniyeti bu yılın meyvesi olarak bize geri döndü. Çok yoğun talep var. Gönül isterdi ki geçen yıla oranla çok daha güzel bir rakam elde edelim ama gelecek yıl ciddi bir reform elde etmeyi planlıyoruz. Çiftçiye ciddi manada destek olduk."

2022 kampanya döneminde Muş'un ekonomisine 1 milyar 300 milyon lira katma değer sağlamayı öngördüklerini ifade eden Kızılkaya, "Ödemelerimizi en kısa sürede çiftçilerimize sağlayacağız. Muş'un ekonomisini bu şekilde canlandıracağız. Kent ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Kırsal kesime hitap ettiğimiz için kırsalda üretim devam ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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