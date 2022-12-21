Malazgirt'te SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.

Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

SYDV Müdürü Yakup Bozkurt'un gündem ile ilgili bilgiler vermesinin ardından seçime geçildi.

Seçimde, Kılıççı Köyü Muhtarı Metin Kılıç, Alişen Mahallesi Muhtarı Veysel Yılmaz ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman delege oldu.

Seçilen delegeler, kendilerine oy verenlere teşekkür etti.

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