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Muş Belediye Başkanı Asya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Muş Belediye Başkanı Asya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Asya, 3 kategorideki fotoğraflar arasında tercih yaptı.

Haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğraflarını seçen Asya, çevre-yaşam kategorisinde de Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" ve Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarına oy verdi.

Başkan Asya, yaptığı açıklamada, 102 yıl geçmiş olan AA'nın her alanda başarı gösterdiğini söyledi.

Yarışmada 3 kategoride oy kullandığını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Her fotoğraf karesi birbirinden kıymetli ve anlam içerikli olunca tercih yapmakta zorlandık. Habercilik anlamında halkımızı, dünyayı doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendiren Anadolu Ajansımızın her çalışanını tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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