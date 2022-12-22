Muş'ta eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılığa başladı

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan eski hükümlü Abdürrahim Doğan, İŞKUR İl Müdürlüğü'nün "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında aldığı hibeyle hayvancılığa başladı.
İşlediği bir suçtan dolayı girdiği cezaevinde çıkan 6 çocuk babası Doğan, 60 yaşında hayatında yeni bir sayfa açmak için İŞKUR İl Müdürlüğü'ne proje sundu.
Projenin onaylanmasıyla hibe desteği almaya hak kazanan Doğan, 2 büyükbaş hayvan satın aldı.
Doğan'ı ziyaret eden İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, gazetecilere, eski hükümlüye 75 bin lira hibe desteği yapıldığını belirtti.
Müdürlük olarak engelli ve eski hükümlülere destek vermeye devam ettiklerini belirten Doğan, "Eski Hükümlü Abdürrahim Doğan, hibe desteğiyle 2 süt ineği aldı. Vatandaşımız bunlara 3 yıl bakmak zorunda ve 3 yılın sonunda inşallah bu ineklerin sayısı 10'a yükselecek. 2022'de 16 proje sunuldu. 16 projenin 14'ü uygunluk gördü. 2 projemizin süreci devam ediyor." diye konuştu.
Doğan ise desteklerinden dolayı İŞKUR görevlilerine teşekkür ederek, "Şu anda ineklerimiz gebe. Kısa sürede doğum yapmasını bekliyoruz. İneklerin sayısını artırmak istiyorum. Geçimimizi bundan sonra hayvancılıkla sağlayacağız. Devletin katkısı olmasıydı hayvanları almam mümkün olmayacaktı." dedi.