Muş Emniyet Müdürü Kaloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MUŞ (AA) - Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kaloğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları" karelerini seçen Kaloğlu, çevre-yaşam kategorisinde de İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" fotoğrafına oy verdi.
Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Kaloğlu, Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik etti.