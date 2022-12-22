Muş Valisi Gündüzöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gündüzöz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy veren Gündüzöz, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Organik plastik" fotoğraflarını seçti.

Vali Gündüzöz, her yıl olduğu gibi Anadolu Ajansının Yılın Fotoğrafları Yarışması'na katılarak oy kullandığını söyledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu aktaran Gündüzöz, "Fotoğrafları seçerken zorlandık. Anadolu Ajansımızı, ileride tarihe ışık tutacak bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Muhabirleri de tebrik ediyorum. Objektiflere hep güzel şeylerin yansıdığı bir dünya çocuklarımızı beklesin diyorum." ifadelerini kullandı.

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