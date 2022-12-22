Muş'ta görme engelliler Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta bir cami imamı, görme engellilere Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyor.

Muş merkeze bağlı Boyuncuk köyünde imamlık yapan Hamit Hayme, köyde açtığı kurs kapsamında 4 görme engelliye Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor.

Hayme, gazetecilere, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yozgat'ta açtığı Braille alfabesi eğitimine katıldığını söyledi.

Eğitimin ardından görev yaptığı köyde görme engellilere Braille alfabesiyle ders verdiğini ifade eden Hayme, şöyle konuştu:

"İl Müftülüğü tarafından görme engelliler için kurs açtık. Kursumuza devam eden 4 görme engelli öğrencimiz var. Öğrencilerden 2'si kursa gelemediği için evlerine gidip eğitimlerini orada veriyorum. Haftanın 2 gün 3'er saat kurs veriyorum."

Görme engelli Musa Özen'in babası Ferhat Özen ise görme engellilere yönelik açılan Kur'an-ı Kerim kursunun çok iyi olduğunu belirterek, "Doğuştan görme engelli olan çocuklarımız inşallah Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecekler. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve İl Müftülüğümüze teşekkür ediyoruz." dedi.

























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