Muş Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MUŞ (AA) - Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yavuz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar" fotoğrafına oy veren Yavuz, spor kategorisinde Salih Zeki Fazıloğlu'nun "Şükür secdesi", çevre-yaşam kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğraflarını tercih etti.

Yavuz, yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel hale gelen Anadolu Ajansının yılın fotoğrafı oylamasına katıldığını belirterek, "Üç kategoride oy kullandım. Her biri emekle çekilmiş çok güzel fotoğraflar. Seçerken zorlandım. 3 fotoğrafa oy verdim. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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