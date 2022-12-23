Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Polat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Polat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğrafına oy veren Polat, spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi", çevre-yaşam kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Organik plastik" fotoğraflarını tercih etti.

Polat, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen yılın fotoğrafları yarışmasına katılarak oy kullandığını söyledi.

Spor, haber ve çevre-yaşam kategorilerinde çok önemli fotoğrafların seçildiğini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Bu fotoğraflar, belki milyonlar arasından seçilmiş. Yüreğimize, insani tarafımıza dokunan ve aslında bize sadece fotoğrafıyla değil, fotoğrafın hikayesiyle de çok güzel mesajlar veren fotoğraf sanatçılarını, habercileri ve Anadolu Ajansının bu konuyla ilgilenen yetkililerini tebrik ediyorum. Binlerce mesajı aynı anda içinde barındıran bir anı ve kareyi ölümsüzleştirmek kolay değil. Vizörün arkasındaki gözün aslında muazzam bir algısı, yeteneği ve aynı zamanda hassasiyeti ve duyarlılığı burada söz konusu. Fotoğrafları çeken kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah seçtiğim fotoğraflar da birinci olur."

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