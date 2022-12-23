Malazgirt'te çiftçilere devlet destekleri anlatıldı

Keten tohumu ne kadar tüketilmeli?

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde çiftçi, üretici ve girişimcilere "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Ekonomik ve Altyapı Yatırımları ile Makine Ekipman Desteği" projeleriyle ilgili bilgiler aktarıldı.

Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, söz konusu desteklerden ilçedeki çiftçilerin azami oranda yararlanmasını istediklerini söyledi.

Kılıç, "Ülkemizin her noktasına yatırım bizim için çok değerli. İlçemizde yapılan yatırımlar daha da değerli. Şimdiden çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

Muş Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ziraat Mühendisi Erdal Özkan da yüzde 50 hibe desteği almak isteyen çiftçilerin arazilerinin köyde olması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.