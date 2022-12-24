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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

AA

Bulanık'ta öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımı yapıldı.

İnegöl Elit Grup Okullarında görevli öğretmenler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Bulanık Üçtepe İlkokulunu ziyaret etti.

Beraberlerindeki 9 öğrenciyle okulun iç ve dış cephe boyasını yapan öğretmenler, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımında bulundu.

İnegöl Elit Grup Okulları Fizik Öğretmeni Ömer Bostancı, her yıl düzenli olarak sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Bostancı, "Talep üzerine düzenlediğimiz kampanyayla burada okuyan tüm öğrencilere kışlık kıyafetler hazırladık. Okula yeni sıralar getirdik. Öğrencilerimiz ve velilerimiz ciddi anlamda bu kampanyaya destek verdiler." dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ercan da yardımlarından dolayı İnegöl Elit Grup Okulları öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.



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