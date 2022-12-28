Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için eylem yapan aile sayısı 44'e yükseldi

Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız?

MUŞ (AA) - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 43 aileye, bir aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

Bulanık ilçesinden geçen yıl Fransa'ya giden ve 21 Nisan'da kaybolan 18 yaşındaki oğlu için eyleme katılan Yılmaz Dilek, her hafta HDP il binası önünde bir araya gelen ailelere destek vermeye başladı.

Sayıları 44'e yükselen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden bırakmayan anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Dilek, gazetecilere, oğlunun Fransa'da kandırılıp götürüldüğünü söyledi.

Çocuklarının HDP tarafından götürüldüğünü belirten Dilek, "HDP düşmandır, dost değildir. Kürtleri kandırıyor. Kürt'ün dostu ve yöneticisi değildir. HDP utanmıyor mu çocuklarımızı dağa gönderiyor? Oğlum gelip devlete teslim olsa yeri yurdu belli olacak. Çocuğumuzu ölüme götürmüşler kendileri keyif içinde yaşıyorlar. Çocuğumuzu götürüp öldürenler düşmanımızdır, dostumuz değildir. HDP memleketimizi dağıttı. HDP, PKK'nın dostudur. Oğlum Adem, gel devlete sığın. Devlet olmazsa bizler de olamayız. Allah onların belasını versin, bizi mahvettiler. Oğlum, gel devletin polisine askerine teslim ol." diye konuştu.

Anne Ayten Koçhan da Muş'ta 2 yıldır yaptıkları eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Çocuklarına kavuşma umuduyla yaşadıklarını anlatan Koçhan, "HDP ne ise PKK'da aynısıdır. Evlatlarımızı PKK ve HDP'den istiyoruz. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. HDP'yi kapatsın. Yeter analar babalar ağladı. Tek bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. Beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Bugün aramıza bir aile daha katıldı. Bundan sonra da katılmaya devam edecekler. HDP'lilerin çocukları en iyi okullarda okuyor, bizimkiler de dağın başında." dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "PKK ve HDP kim ki onların peşinden gitmişler. Seni küçük yaşta kandırdılar, geri dön oğlum. Ben seni sağ istiyorum, cenazeni istemiyorum. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum. HDP'yi kapatsınlar. Yeter bu ülkeye eziyet verdikleri. HDP ve PKK'yı istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyleme, Vatan Partisi Van İl Başkanı Akile Çevik ile Muş İl Başkanı Hakan Süzgeç de destek verdi.

Çevik, Diyarbakır anneleri ile başlayan evlat mücadelesinin Van'da, Muş'ta, Hakkari'de ve Almanya'da yayılmaya başladığını söyledi.

Vatan Partisi olarak her zaman annelerin yanında olduklarını ifade eden Çevik, "Aslında anneler HDP'yi kapattılar. Sıra Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılmaya geldi. Kökten çözüm istiyorsak, terör bitsin istiyorsak HDP'yi kapatmak zorundayız. Vatan Partisi bunu en önemli görevlerden biri olarak almıştır. Annelerin yanındayız. Son evladımız dağdan gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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