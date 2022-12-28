Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için eylem yapan aile sayısı 44'e yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için eylem yapan aile sayısı 44'e yükseldi

AA

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için eylem yapan aile sayısı 44'e yükseldi

MUŞ (AA) - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 43 aileye, bir aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

Bulanık ilçesinden geçen yıl Fransa'ya giden ve 21 Nisan'da kaybolan 18 yaşındaki oğlu için eyleme katılan Yılmaz Dilek, her hafta HDP il binası önünde bir araya gelen ailelere destek vermeye başladı.

Sayıları 44'e yükselen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden bırakmayan anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Dilek, gazetecilere, oğlunun Fransa'da kandırılıp götürüldüğünü söyledi.

Çocuklarının HDP tarafından götürüldüğünü belirten Dilek, "HDP düşmandır, dost değildir. Kürtleri kandırıyor. Kürt'ün dostu ve yöneticisi değildir. HDP utanmıyor mu çocuklarımızı dağa gönderiyor? Oğlum gelip devlete teslim olsa yeri yurdu belli olacak. Çocuğumuzu ölüme götürmüşler kendileri keyif içinde yaşıyorlar. Çocuğumuzu götürüp öldürenler düşmanımızdır, dostumuz değildir. HDP memleketimizi dağıttı. HDP, PKK'nın dostudur. Oğlum Adem, gel devlete sığın. Devlet olmazsa bizler de olamayız. Allah onların belasını versin, bizi mahvettiler. Oğlum, gel devletin polisine askerine teslim ol." diye konuştu.

Anne Ayten Koçhan da Muş'ta 2 yıldır yaptıkları eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Çocuklarına kavuşma umuduyla yaşadıklarını anlatan Koçhan, "HDP ne ise PKK'da aynısıdır. Evlatlarımızı PKK ve HDP'den istiyoruz. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. HDP'yi kapatsın. Yeter analar babalar ağladı. Tek bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. Beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Bugün aramıza bir aile daha katıldı. Bundan sonra da katılmaya devam edecekler. HDP'lilerin çocukları en iyi okullarda okuyor, bizimkiler de dağın başında." dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "PKK ve HDP kim ki onların peşinden gitmişler. Seni küçük yaşta kandırdılar, geri dön oğlum. Ben seni sağ istiyorum, cenazeni istemiyorum. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum. HDP'yi kapatsınlar. Yeter bu ülkeye eziyet verdikleri. HDP ve PKK'yı istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyleme, Vatan Partisi Van İl Başkanı Akile Çevik ile Muş İl Başkanı Hakan Süzgeç de destek verdi.

Çevik, Diyarbakır anneleri ile başlayan evlat mücadelesinin Van'da, Muş'ta, Hakkari'de ve Almanya'da yayılmaya başladığını söyledi.

Vatan Partisi olarak her zaman annelerin yanında olduklarını ifade eden Çevik, "Aslında anneler HDP'yi kapattılar. Sıra Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılmaya geldi. Kökten çözüm istiyorsak, terör bitsin istiyorsak HDP'yi kapatmak zorundayız. Vatan Partisi bunu en önemli görevlerden biri olarak almıştır. Annelerin yanındayız. Son evladımız dağdan gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.