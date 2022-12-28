Muş'ta "2. Kaz Günü Etkinliği" düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş'ta, Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliği tarafından "2. Kaz Günü Etkinliği" düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Valilik, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Bulanık Belediyesi ile Muş Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumunun da katkılarıyla Bulanık ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kaz eti ve yöresel yemekler ikram edildi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, programda, hem bölgenin hem ülkenin refahı, huzuru için hep birlikte çalıştıklarını söyledi.

Kaz günü etkinliğinin güzel geçtiğini ifade eden Ocak, "Malumunuz bölgenin geçmişten kalan yanlış ve eksik izlerini silmek için hep birlikte el birliğiyle çalışıyoruz. Derdimiz millete hizmet etmek. Bütün gayretimiz, Bulanıklıların, kimsenin baskısı altında kalmadan yaşamlarına devam etmeleri. Bu atmosfer, bu organizasyon bunun için." dedi.

Muş Belediye Başkan Yardımcısı Hamdullah Karasu da son zamanlarda özellikle kar, lale ve kelem festivali gibi etkinliklerle ilin tanıtımına katkı vermek için çalıştıklarını anlattı.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımıcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ise yaşadıkları şehrin, Çukurova ve Konya'dan sonra Türkiye'nin 3. ovasına sahip ender illerden biri olduğunu belirterek, "Burası her şeyden önce Sultan Alparslan yurdu, ne kadar gurur duysak azdır. Muş'ta 377 bin hektar çayır mera varlığı söz konusu. 100 binin üzerinde kaz varlığıyla Muş bölgesi Türkiye'de 3. sırada. Yozgat'ta 2 kaz çiftliği ve bir kesimhane yapan kişilerden biriyim. Dolayısıyla aynı tesisin daha büyüğünü Muş bölgesine getirmek için çalışmalarımız var. Eğer destek alırsak bu projeyi hayata geçirmeye söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

DAKA Muş İl Koordinatörü Muhammet Ali Yıldırım da kentte 100 binin üzerinde kaz bulunduğunu ifade etti.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Hasan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, ilçe kaymakamları, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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