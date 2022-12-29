Muş'ta zabıta ekipleri marketleri denetledi

EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir merkezindeki marketlerde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Feyat Asya'nın talimatı üzerine çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, marketlerde fiyat ve etiketleri kontrol etti.

Ürünlerin son kullanma tarihine bakan, reyon ve kasa fiyatını karşılaştıran ekipler, yüksek oranlarda fiyat artışı yapıldığı tespit edilen marketlere cezai işlem uyguladı.

Asya, çeşitli ürünlerde fahiş fiyat artışına karşı denetimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Zabıta ekiplerinin ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten Asya, şöyle konuştu:

"İşletmeler ve marketler belirli aralıklarla denetleniyor. Özellikle son zamanlarda kur üzerinden bahaneler üretip fahiş fiyat artışı yapanlara taviz vermeyiz. Ürünlere fahiş fiyatlar vuran veya yerli ürün logosu kullanmayan işletmeler hakkında gerekli işlemler yapılıyor. Esnafımızın bu hassasiyetleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Misafirperverliğiyle, dürüstlüğüyle hak ve hukuk konusundaki titizliğiyle bilinen esnafımızın bu tarz girişimde bulunmayacağını umut ediyorum. Her şeye rağmen bizler bu tür denetimlerimizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın hakkını korumak boynumuzun borcudur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.