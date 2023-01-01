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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediye Başkanı Asya, basın mensuplarıyla buluştu

AA

Muş Belediye Başkanı Asya, basın mensuplarıyla buluştu

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 2022'de hayata geçirilen yatırım ve projeleri değerlendirerek, 2023'te planlanan çalışmaları paylaştı.

Kentteki bir restoranda basın mensuplarıyla buluşan Asya, son bir yılda Muş'un gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayan projeleri değerlendirdi.

Asya, Eski Erzurum Caddesi'nin bir bütün olarak üst yapısını yenilemek üzere başlatılan çalışmalarda ciddi mesafe katedildiğini ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Projelerinin büyük bir kısmı bu yıl içinde tamamlandı. Gelecek yıl asfalt serimi çalışması yapılacak. Alt yapı çalışmaları sonrası şehrimizin tüm yollarını yeniliyoruz. Bu kapsamda yoğun olarak kullanılan Hürriyet Caddesi'nin de üstyapısı yapıldı. Gelecek yıl aşınma asfalt serimi ile proje tamamlanacaktır. İstasyon ve Cumhuriyet caddelerini birbirine bağlayan önemli güzergahlardan biri olan Kurtuluş Caddesi'ni bir bütün olarak yenileyerek hizmete sunduk. İstasyon Caddesi ile Eski Erzurum caddelerini birbirine bağlayan Reis Konağı Sokağı'nın yol, kaldırım ve aydınlatmalarını yenileyerek hizmete sunduk. Çar Çayı Deresi kenarından Hacılar Cami bağlantı yolu ile Muş-Bitlis kara yolu bağlantısı arasındaki yaklaşık 3 kilometreyi aşkın alternatif yeni bir yol açtık."

Kent Meydanı yapımında sona gelindiğini ifade eden Asya, "600 araç kapasiteli kapalı oto parkı tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı meydanın açılışını önümüzdeki günlerde yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Valiliğimizle işbirliği yaparak Zafer Mahallesi'ndeki 6 bin 300 metrekarelik alanı, Belediye meclisimizce Necmettin Dede Parkı olarak isimlendirerek peyzaj ve yeşillendirme çalışması yaptık. Yine Valiliğimiz işbirliğinde Zafer Mahallesi'nde 8 bin 500 metrekare alan üzerine Polis Amca Parkı yaparak hizmete sunduk." ifadelerini kullandı.

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