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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta güvenlik güçleri yeni yıla görev başında girdi

AA

Muş'ta güvenlik güçleri yeni yıla görev başında girdi

MUŞ (AA) - Muş'ta güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesini sağlamak amacıyla kontrol noktalarında denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yeni yılda kent genelinde 52 noktada 98 ekip 554 personelle uygulama yaptı.

Muş-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında görev yapan KOM, Narkotik, TEM, Asayiş, PÖH, Trafik ve Çocuk Şubesi ekipleri, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı, araçları kontrol etti.

Muş Valisi İlker Gündüzöz de beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ile kente 35 kilometre uzaklıktaki Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi'nde bir araya geldiği jandarmanın yeni yılını kutladı.

Burada konuşan Gündüzöz, jandarmanın 24 saat esasıyla yaz kış demeden Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi'nde beklediğini söyledi.

Bölgenin güvenli olduğunu belirten Gündüzöz, "Artık burası güvenli bir yer. Terör örgütü buralara giremiyor. Zaten dağda çok az kaldılar ve kaçışları yok. Tabii buraları terk eden vatandaşlarımız da geri geliyor. Hayvancılık tekrar burada önemli bir geçim kaynağı oldu. Bunun dışında üs bölgesi kurulduktan sonra buralarda yeniden evler yapılıyor. Yaklaşık 200 ev yapıldı. Daha önce çadırın altında, konteynerlerde bizler kışın da bekledik. Sonrasında daha nizami olan üs bölgesini sağ olsun İçişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız riyasetinde vermiş olduğu her türlü imkanla tesis etti." diye konuştu.

Üs bölgelerinin bölgenin tamamında olduğunu aktaran Gündüzöz şöyle devam etti:

"Sizlerin anne ve babalarınızın ellerinden öperim. Evlatları burada, görevlerinin başında önce Allah'a, sonra bize emanet. Bu yılbaşı gecesinde gurbette olan, vatan için bu al bayrağın altında nöbet tutan kıymetli jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah, inşallah ayaklarına taş değdirmez. 2023'ün jandarmamıza, polisimize, Muş'umuza ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu memleketin kötülüğü için çalışanlara da Allah fırsat vermesin. Yeni yılınızı tebrik ediyorum."

Gündüzöz, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne geçerek orada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezinde incelemelerde bulundu, Kaloğlu'ndan bilgi aldı.

Polis ve jandarma uygulama noktalarını da ziyaret eden Gündüzöz güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti.

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