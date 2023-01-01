Muş Valisi Gündüzöz'den yeni yıl mesajı

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MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gündüzöz, mesajında, il ve ülke için güzel gelişmelerin yaşanacağına gönülden inandığı 2023'ü karşılamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Her yeni yılın, yeni hedeflere mutlu, huzur dolu ve müreffeh yarınlara ulaşmak için fırsatlar bulundurduğunu belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"2023 yılında, ilimizin sahip olduğu bütün imkanları kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle, ilimizin her yönüyle gelişmiş bir il haline gelmesi, en önemli hedefimiz olacak. Toplumun tüm kesimleriyle birlikte sinerjiyle hareket edecek, birlik ve dayanışma içerisinde olmaya gayret edeceğiz. Şehrimizi ön plana çıkaran özgün ve mümeyyiz vasıflarımızı daha da geliştirerek ve her şeyden önce övündüğümüz insan kaynağımızı daha vasıflı hale getirerek hedeflerimizi ortak akıl ve elbirliğiyle gerçekleştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni bir yılı karşılamanın sevincini tüm hemşerilerimizle birlikte gönülden paylaşıyor, 2023'ün hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum."









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