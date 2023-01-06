Muş'ta 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda çığ eğitimi ve tatbikatı düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda dondurucu soğuk ve siste, çiğ eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürü Yasin Taha Çekiç'in koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata, AFAD, UMKE, Jandarma, 112 acil sağlık, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinde yer alan 100 kişi katıldı.

Tatbikatta ekipler, senaryo gereği Kurtik Dağı'nda kayarken çığ düşmesi sonucu kar altında kalan kayakçıları sondalama yöntemiyle bulunduğu bölgeden çıkardı.

UMKE görevlileri de ilk müdahaleyi yaptığı kayakçıları, kar motoruyla taşıyarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

AFAD Şube Müdürü ve Tatbikat Koordinatörü Murat Aldağ, gazetecilere, Kurtik Dağı'nın Çavuştepe mevkisinde çığ eğitimi ve tatbikatı düzenlendiklerini söyledi.

Senaryo gereği 4 kayakçının çığ düşmesi sonucu kar altında kaldığını anlatan Aldağ, "Amacımız kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırmak. Olası vakada hızlı, etkili ve en uygun müdahale şeklini sahaya yansıtarak sürekli hazır olmak. Çok etkili bir çalışma oldu." dedi.

UMKE Birim Sorumlusu İsmail Yıldırım da AFAD'ın koordinasyonunda tatbikat yaptıklarını belirtti.

Başaralı bir çalışma yaptıklarını dile getiren Yıldırım, "Tatbikatta UMKE olarak yaralılara ilk tıbbi müdahaleyi yaparak 112 ekibine teslim ettik. Bu tarz tatbikatları kendimizi hazır tutmak için sürekli gerçekleştirmek zorundayız. Bu anlamda güzel ve etkili olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kızılay ekibi de katılımcılara çorba ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.