Muş'ta Kızılay ve üniversite öğrencileri, çocukları göz taramasından geçiriyor

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MUŞ (AA) - Türk Kızılay Muş Şubesi gönüllüleri ile Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencileri, "Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi" kapsamında öğrencilere göz taraması yapıyor.

Doktor, akademisyen, Kızılay görevlileri ve üniversite öğrencilerinden oluşan ekip, merkezdeki Kale İlkokulu'na giderek 6-10 yaş grubu çocukların şaşılık, miyop, alerji ve görme kaybı kontrollerini yaptı, tedaviye ihtiyacı olanları göz doktoruna yönlendirdi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, gazetecilere, görme sorunlarının çocukların hem fiziksel hem de akademik başarısını ciddi anlamda etkilediğini söyledi.

Göz taramalarını bölge illerinde yaparak bu konuda önlem almaya başladıklarını anlatan Tanık, "Bölge illerimizde üniversite ve Kızılay ile daha güçlü koordine olup binlerce çocuğa umut olmaya devam edeceğiz. Bu başarısından dolayı Muş'taki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Genç Kızılay Muş İl Başkanı ve Optisyenlik Bölümü Öğretim Görevlisi Aykut Çağlı da alanında uzman optisyenlerle öğrencileri göz taramasından geçirdiklerini belirtti.

Muş ve diğer illerdeki Optisyenlik bölümü ile Kızılayın iletişim halinde olduğunu ifade eden Çağlı, şunları kaydetti:

"28 milyon çocuğun göz taramasını sadece hastanelerde ve aile hekimlerinde yapamayız ama bu gibi saha desteği ile milyonlara ulaşmak çok daha rahat. Bu çalışma öğrenciler için çok önemli. Avrupa ülkeleri miyop salgınında alarma geçmiş durumda ve önlemler alınmaya başladı. Ülke olarak çocuklarımızın göz sağlığını korumalıyız çünkü çocuğun akademik başarısı, fiziksel aktivitesi gibi eğitim seviyesini yakından ilgilendiriyor. Biz de sahada çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."

Taramaya, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da katıldı.

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