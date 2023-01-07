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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta yüksek kesimlerde kardan kapanan grup köy yolu açıldı

AA

Muş'ta yüksek kesimlerde kardan kapanan grup köy yolu açıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle kapanan ve 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı grup köy yolu açıldı.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışının ardından Üçevler Bölgesi'ndeki grup köy yolu kapandı.

Bölgeye yönlendirilen Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolu kardan temizledi.

İl Özel İdaresi Ekip Şefi Fehim Karakaya, gazetecilere, kardan dolayı 10 köy 21 mezraya ulaşımın sağlandığı yolun kapandığını belirtti.

Yolu açarak bütün köylere ulaşımı sağladıklarını belirten Karakaya, "Bütün köy yollarımızı açtık. Gece gündüz çalışmamız devam ediyor. Vatandaşlarımız mağdur olmaması yolları açık tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Kayalısu köyü sakinlerinden Kemal Erez de "Dün geceden beri yolumuz kapalıydı. Karla mücadele ekipleri geldi, yolumuzu açtı. Allah razı olsun." diye konuştu.

Muş-Diyarbakır kara yolunun Yamaç köyü mevkisinde de sis ve buzlanma nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bir otomobil şarampole yuvarlandı.

Jandarma ekipleri bölgede önlem alarak araçların kontrollü geçişini sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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