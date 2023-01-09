Bulanık'ta öğretmenler, minik öğrenciler için tiyatro oyunu sahneledi

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde öğretmenler, minik öğrenciler için tiyatro oyunu sahneledi.

Belediye konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerin rol aldığı "ayı bobo", "eşitlikçi kırmızı başlıklı kız" ve "müzikal çocuk" tiyatro oyunlarını izleme imkanı buldu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, okul öncesi öğretmenlerin kaleme aldığı tiyatro oyununu öğrencilerin beğeniyle izlediğini söyledi.

Okul öğretmenlerin rol aldığı oyunda öğrencilere eğitici bilgilerin aktarıldığını ifade eden Tunçel, şöyle konuştu:

"Oyun anaokulu öğrencilerinden de büyük bir ilgi görmüştür. Talep gelen okullarda, yarıyıl tatilinden sonra oyunun oynanması planlanmaktadır. Minik kalplere tiyatro sevgisini aşılayarak olumlu davranışları tiyatro oyunları eşliğinde çocuklarımıza kazandırmayı hedefliyoruz."

Oyunu, Kaymakam ve Belediye Başkan Velili Oğuzhan Ocak, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Murat Akçan, öğrenci ve veliler de izledi.

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