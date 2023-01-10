Muş Valisi Gündüzöz'ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, basın mensuplarının etkin çözüm önerileri ile demokrasinin güçlenmesine, gelişmesine ve daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak gibi önemli bir görevinin bulunduğunu belirtti.

Basın kuruluşları ve çalışanlarıın, demokrasi ve evrensel değerlere bağlı, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, hızlı, objektif habercilik anlayışıyla yüklendikleri bu görevi layıkıyla yerine getirerek kamu vicdanını aydınlattığını aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bu önemli görevi yerine getirirken sadece ilimizde olan gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirmekle kalmayıp, ilimizin kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik anlamda tanıtımına da önemli katkılar sağlamaktadırlar. Mesai mefhumu gözetmeksizin her şartta görevlerini yerine getirerek halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, aileleriyle daha nice senelere sağlık, mutluluk ve başarılarla erişmelerini dilerim."

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