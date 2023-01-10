Muş Valisi Gündüzöz'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

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MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, şanlı bayrağın dalgalandığı her yerde yüce devletin ve aziz milletin bekası, birliği ve refahı uğruna mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan tüm meslektaşlarının 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik etti.

Meslektaşlarına görevlerinde muvaffakiyetler dileyen Gündüzöz, "Bu vesile ile görevi başında şehit olanlar başta olmak üzere hayatta olmayan idarecilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Yurdumuzun dört bir köşesinde milletimizin huzuru, refahı ve devletimizin bekası için fedakarca çalışan tüm meslektaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

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