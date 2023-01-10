Muş Belediye Başkanı Asya'dan 10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, tüm idarecinin gününü kutladı.



Milletin huzuru, refahı ve güvenliği için üstün vazife bilinciyle görev yapan, devletle vatandaşlar arasındaki bağı kuvvetlendirip, ülkenin gelişmesi ve değişmesi için çaba sarf eden tüm Mülki İdare Amirlerine görevlerinde başarı dileyen Asya, "Aileleri ile sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Asya, Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili mesajında ise şunları kaydetti:



"Toplumun bilgi edinme ve haber alma ihtiyacını karşılamanın yanında, toplumu aydınlatma, bilinçlendirme gibi önemli bir kamu görevini yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde ilkeli ve dürüst yayıncılığı prensip edinmiş, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, fedakarca çalışan basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diler, sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı temenni ederim."

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