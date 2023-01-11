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Köyün tek öğretmeni, sobalı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor

AA

Köyün tek öğretmeni, sobalı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş merkeze bağlı Derecik köyündeki ilkokulda görev yapan tek öğretmen Yücel Ekici, sobayla ısıttığı sınıfta 4 öğrencisinin en iyi eğitimi alması için çaba gösteriyor.

Öğrenci sayısının 10'dan az olması nedeniyle 3 yıl önce kapatılan Derecik İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığının "Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"nde yaptığı değişiklik kapsamında geçen yıl eylül ayında yeniden açıldı.

Bu sayede okula atanan Yücel Ekici, sabah erken saatlerde kente 10 kilometre uzaklıktaki okula gelerek 4 öğrencisinin sıcak ortamda eğitim görmesi için çabalıyor.

Hem okulun işlerini yapan hem de öğrencilerin en iyi eğitimi alması için elinden geleni yapan müdür yetkili öğretmen Ekici, ders saatleri dışında da çocuklarla oyun oynayarak ve etkinlikler düzenleyerek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Okulun açılmasıyla köylerinde eğitim görme imkanına kavuşan 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Bozkurt, birinci sınıf öğrencileri Elif Çekiç, Fuat Demir Güney ve Yusuf Çekil, derslerini ihmal etmeyerek öğretmenlerinin emeğini boşa çıkarmamaya çalışıyor.

- "Hem öğretmen hem de müdürüm"

Mesleğe 2 yıl önce başlayan Ekici, AA muhabirine, ikinci görev yeri olan Derecik İlkokulunun 3 yıldır öğrenci sayısının azlığı nedeniyle kapalı olduğunu söyledi.

Bu yıl tekrar okulda eğitim öğretim faaliyetine başladıklarını belirten Ekici, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığımız bir karar aldı. 'Tüm köylerdeki okullar öğrenci sayısına bakılmaksızın açık olacak ve bir öğrencimiz bile öğretmensiz kalmayacak, çocuklar kendi köyünde eğitimine devam edecek.' denildi. Her sabah Muş merkezden köye geliyorum. Çocuklarla buluşmak benim için bir ayrı heyecan. Burada özveriyle işimizi yapıyoruz. Buradaki çocuklar ülkemizin geleceği. Çocuklara baktığımızda karşımda bir doktor, bir polis, bir hemşire, bir avukat ve bir savcı duruyor olabilir. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Birleştirilmiş sınıfımızda 4 öğrencimiz var. Burada hem öğretmen hem de müdürüm."

Öğrenci sayısının az olmasının bir avantaj olduğunu, bu sayede onlara daha çok zaman ayırma fırsatı bulduğunu dile getiren Ekici, şöyle devam etti:

"Bu durum çocukların başarısını yükseltiyor. Ailelerle iletişim kuruyoruz ve yakından ilgileniyoruz. Her zaman iletişim halindeyiz. Öğrencilerin hepsi bizim için çok değerli. Onlar bizim geleceğimiz. Çocuklar burada güzel vakit geçiyor. Öğrenciler köylerinde eğitim öğretimlerine devam edebiliyor. Muş'ta kış şartları çetin geçiyor. Özellikle sabah burası çok soğuk oluyor. Çocuklardan önce okula geliyorum. Odun kırıp soba yakıyorum. Çocuklar gelinceye kadar sınıf ısınmış oluyor. Sıcak ortamda derslerimizi işliyoruz. Burada olmaktan çok memnum. Bu işe sadece meslek olarak bakamayız. Bu bir vicdan işidir. Çocuklar ülkemizin geleceği ve yarınımız. Bu memleket adına çok iyi yerlere gelecek çocuklar burada."

Daha önce ilçe merkezinde okula giden öğrencilerden Muhammet Bozkurt ise "Bu sınıfta 4 kişiyiz. Arkadaşlarımızla oyunlar oynuyoruz. Öğretmenimiz sabah erkenden gelip sobayı yakıyor, bizim için sınıfı ısıtıyor. Öğretmenimizi çok seviyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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