Bulanık'ta yapılacak sportif faaliyetler değerlendirildi

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde yapılması planlanan sportif faaliyetler değerlendirildi.

Spor salonunda yapılan toplantıya katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, ilçede yapılan her türlü etkinliği desteklediklerini söyledi.



Muş Gençlik ve Spor Müdürü İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise spor alanındaki yatırımlar ve faaliyetlerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra ilçede yapılması planlanan etkinliklerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tekin Erdoğan, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

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