Muş'ta Engelsiz Yaşam Merkezinin açılışı gerçekleştirildi

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MUŞ (AA) - Muş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı.

Karşıyaka Mahallesi Lale Vadisi Parkı'ndaki merkezin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Feyat Asya, Engelliler Derneğinin talebi üzerine kısa sürede 85 metrekare alana yaşam merkezini kurduklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana toplumun bütün kesimlerinin taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Engellilerinin iletişim noktası olarak icra etmek üzere Engelsiz Yaşam Merkezi açtık. Merkezimizi hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlerleyen süreçlerde merkezin çevresine kameriyeler de yaparak engelli kardeşlerimizin güzel vakit geçirmelerini sağlayacağız. Özel insanlarımızın özel bir yerinin olması gerekiyordu. Hamd olsun ki bugün bir hedefimizi daha gerçekleştirdik."



Yıllardır yer sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise "Talebimiz üzerine belediyemiz tarafından bütün engelli arkadaşlarımızın eğitim görebileceği bir yaşam merkezi açıldı. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

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