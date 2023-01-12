Muş'ta atık su arıtma tesisi kurulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta atık su arıtma tesisi kurulacak

AA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Karasu Nehri kenarında yaklaşık 75 bin metrekare alana atık su arıtma tesisi inşa edeceklerini belirtti.

Muş'ta atık su arıtma tesisi kurulacak

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Karasu Nehri kenarında yaklaşık 75 bin metrekare alana atık su arıtma tesisi inşa edeceklerini belirtti.

Asya, yaptığı açıklamada, söz konusu projeyi çok önemsediklerini ve tesisin yapımı için çalışmalara kısa süre sonra başlayacaklarını söyledi.

Söz konusu alanın tahsisi için Bağlar Mahalle Muhtarı Mazhar Gökçek'e ve mahalle sakinlerine teşekkür eden Asya, şunları kaydetti:

"Önemli bir eksiklikti. Bu eksikliği bertaraf ederek yaklaşık 160 milyon lira finansman kaynağımızla tesisin yapımını başlatıp halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Kredi temininde de İller Bankası Genel Müdürümüz ve ekibine gayretinden dolayı teşekkür ederim. Projeyi başlattığımız günden bu güne kadar her türlü desteği bize sunan Sayın Valimize, Milli Emlak Genel Müdürlüğümüze ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şükranlarımızı arz ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta Engelsiz Yaşam Merkezinin açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Muş'ta Engelsiz Yaşam Merkezinin açılışı ...
Bulanık'ta yapılacak sportif faaliyetler değerlendirildi
YEREL HABERLER Bulanık'ta yapılacak sportif faaliyetler ...
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini ...
Köyün tek öğretmeni, sobalı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
YEREL HABERLER Köyün tek öğretmeni, sobalı sınıfta 4 öğrencisini ...
Muş'ta inşa edilen 4 tekstil fabrikasında 1500 kişi çalışacak
YEREL HABERLER Muş'ta inşa edilen 4 tekstil fabrikasında 1500 kişi ...
(Görüntülü) MUŞ&#039;TA 1500 KİŞİNİN İSTİHDAM EDİLECEĞİ 4 FABRİKA, ÖZEL SEKTÖRE TESLİM EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUŞ'TA 1500 KİŞİNİN İSTİHDAM ...
Muş'ta 1500 kişinin istihdam edileceği 4 fabrika, özel sektöre teslim edildi
YEREL HABERLER Muş'ta 1500 kişinin istihdam edileceği 4 fabrika, ...
Muş Belediye Başkanı Asya'dan 10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Muş Belediye Başkanı Asya'dan 10 Ocak İdareciler ve ...
Muş Valisi Gündüzöz'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Muş Valisi Gündüzöz'den 10 Ocak İdareciler Günü ...
Muş Valisi Gündüzöz'ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Muş Valisi Gündüzöz'ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.