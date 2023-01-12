Muş'ta atık su arıtma tesisi kurulacak

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MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Karasu Nehri kenarında yaklaşık 75 bin metrekare alana atık su arıtma tesisi inşa edeceklerini belirtti.

Asya, yaptığı açıklamada, söz konusu projeyi çok önemsediklerini ve tesisin yapımı için çalışmalara kısa süre sonra başlayacaklarını söyledi.



Söz konusu alanın tahsisi için Bağlar Mahalle Muhtarı Mazhar Gökçek'e ve mahalle sakinlerine teşekkür eden Asya, şunları kaydetti:



"Önemli bir eksiklikti. Bu eksikliği bertaraf ederek yaklaşık 160 milyon lira finansman kaynağımızla tesisin yapımını başlatıp halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Kredi temininde de İller Bankası Genel Müdürümüz ve ekibine gayretinden dolayı teşekkür ederim. Projeyi başlattığımız günden bu güne kadar her türlü desteği bize sunan Sayın Valimize, Milli Emlak Genel Müdürlüğümüze ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şükranlarımızı arz ediyoruz."



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