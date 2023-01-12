Muş'ta otel işletmecilerine ve çalışanlarına "kaliteli hizmet eğitimi" verildi

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MUŞ (AA) - Muş Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, kentteki konaklama tesislerinin sahipleri ve personele hizmet kalitesinin artırılmasına ilişkin eğitim verildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen programda konuşan İl Müdürü Mehmet Şengül, hizmet kalitesinin artırılması ve toplumda turizm bilincinin oluşturulması amacıyla işletme sahibi ve görevli porselenlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Turizm sektöründeki işletmelerde çalışan personellerin daha nitelikli hale gelmesi açısından eğitimlerin yararlı olduğunu belirten Şengül, yerli ve yabancı turistleri kente çekerek otellerdeki doluluk oranını yükseltmeyi amaçladıklarını dile getirdi.



İşletmecilerin turizm gelirlerinden hak ettikleri payı alması gerektiğine işaret eden Şengül, "Kentimizin güzelliklerini daha çok tanıtmak için çalışma başlattık. Sayın Valimiz ve Milletvekilimizin katkılarıyla kentimizde 2 müze açıldıktan sonra yerli ve yabancı turist sayısı üçe katlandı. Tüm dünyada yaşanan Kovid-19 salgını dönemine denk gelmesine rağmen rağmen çok büyük bir gelişim sağlandı." dedi.

Şengül, sürdürülebilir turizm programı çerçevesinde, otellerin hijyen ve temizlik ile personelin gerekli belgeleri almaları gerektiğini belirtti.









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