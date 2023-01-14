Muş Belediyesi bünyesindeki Bilgi Evleri akademik çalışmalara konu oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi bünyesinde 5 mahallede hizmet veren kadın kültür merkezi ve bilgi evleri, Muş Alparslan Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin akademik çalışmasına da konu oldu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencisi Feride Gülenden Gemici, "Kadın Dostu Kent Yaklaşımlarının İncelenmesi, Muş Örneği" çalışmasında bilgi evlerindeki işleyişini ele aldı.



Bilgi evlerinden istifade eden vatandaşlarla yüz yüze görüşen Gezici'nin çalışmaları neticesinde hazırladığı sunuma Belediye Başkanı Feyat Asya da katıldı.

Bilgi evleri projesi hakkında bilgi veren Asya, Muratpaşa ve Sunay mahallelerinde projeyi tamamladıktan sonra vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti.



Evlerin kısa sürede birçok kişinin dikkatini çektiğini anlatan Asya, şöyle konuştu:



"Burada yapılan etkinlikler, kurslar, çocukların ve gençlerin aktivite alanları yoğun ilgi görünce bu tesislerimizin sayılarını artırmayı planladık. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu bu tesislerimizden birinin açılışını yaparken bir tane de bakanlık olarak yapacaklarını sözünü vermesi ile Yeni mahallemizdeki bilgi evimizi de bu şekilde yaptık. Hayırsever eğitimci iş insanı Gıyasettin Bingöl de bir vesile bilgi evlerimizdeki işleyişi görünce annesi adına Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinin yapımını üstlendi. Akabinde Zafer Mahallesi'nde bir bina inşa ettik. Şu anda da 5 mahallemizde benzer projelerle 5 tesisin yapımını tamamladık. İnşallah yakın zamanda bunları da halkımızın hizmetine sunacağız."

Başkan Asya, sunumun sonunda çalışmayı hazırlayan Feride Gülenden Gemici'ye çalışmalarında başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.