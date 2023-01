Muş'taki "Hazır destek AFAD gönüllüleri" olası afetlere karşı nöbet tutuyor

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta farklı meslek gruplarında çalışan AFAD gönüllüleri, olası afetlere karşı AFAD İl Müdürlüğünde ayda 4 saat nöbet tutarak olası olaylara müdahale için hazır bekliyor.

Afet ve acil durumlar sonrasında, gönüllülerden daha organize ve planlı şekilde katkı alınabilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan "Hazır Destek AFAD gönüllüsü" ekipleri, Muş'ta da faaliyetlerini sürdürüyor.

Akademisyen, hemşire, doktor, öğretmen, esnaf ve memurlardan oluşan hazır destek AFAD gönüllüleri, kurum personeliyle omuz omuza görev yapıyor.

Üç ayrı ekipten oluşan gönüllüler, kurumla olan bağların güçlendirilmesi ve çalışmalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları amacıyla ayda 4 saat AFAD Müdürlüğünde nöbet tutuyor.

Nöbet sırasında gönüllülere eğitim vererek olaylara müdahalede dikkat edilmesi gereken hususları anlatan AFAD personeli, böylece gönüllülerin daha donanımlı olmasını sağlıyor.

AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, AA muhabirine, AFAD gönüllüsü olmanın önemli bir farkındalık oluşturduğu söyledi.

Herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet eden Çekiç, "AFAD gönüllülerimize sık sık eğitim veriyoruz. AFAD'daki gönüllülerimiz İl Müdürlüğümüze gelerek ayda 4 saat nöbet tutuyor. Gönüllü arkadaşlarımız burada fedakarlık yapıyor. Onları tebrik ediyorum. Gönüllü ekibimiz olası afet ve acil durumlarda sahada görev yapacak. Ekibimizle birlikte önemli bir sorumluluk üstleniyorlar." dedi.

- "Daha fazla nöbet tutmak istiyoruz"

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muhammet Burak Güler ise 3 yıldır AFAD gönüllüsü olduğunu belirtti.

AFAD'ta eğitimleri tamamladıktan sonra "hazır destek" ekibinde yer aldıklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Mevsim ve şartlara göre belirlenen bölgelerde ve müdürlük binasında ekipler tarafından eğitimler alıyoruz. Nöbetlerimiz geçen hafta başladı. 3 ekip oluşturuldu. Her ekipte 5 kişi var. İkinci ekibin sorumlusuyum. Ekip olarak 4 saat nöbet tutuyoruz ancak daha fazla nöbet tutmak istiyoruz. Olay yerine intikal ettiğimizde, AFAD personeliyle tam koordine olabilmemiz için vaka tecrübelerine hakim olmak, bütün ekipmanları tanımak bizim için önem arz ediyor. Gönüllülük sistemi açıldıktan sonra deprem, sel ve yangın gibi olaylarda afet gönüllüleri görev alıyoruz."

Ekip olarak Elazığ depremine katıldıklarını bildiren Güler, "Elazığ depremi için yola çıktığımızda 2 saat 40 dakikada dağ köylerine intikal ettik. Gece dağıtımlar yaptık. 24 saatin üzerinde uykusuz kaldık. Geç saatlerde koordinasyon faaliyetlerini yürüttük. Açlık, yorgunluk ve uykusuzluk aklınıza gelmiyor. İnsanlara yardımcı olmak güzel bir duygu." dedi.

- "Vatandaşlarımızın gönüllü olmasını istiyoruz"

Esnaf Serdar Subaşı da AFAD ekipleriyle omuz omuza görev yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

Herkesin AFAD gönüllüsü olmasını isteyen Subaşı, "Biz olmazsak ne olur demeyin. Siz varsanız her şey olur. İş yerimizi kapattıktan sonra AFAD'a gidiyoruz. Allah göstermesin afet olduğunda elimizden geldiğince insanlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Burada 4 saat nöbet tutarken boş oturmuyoruz, eğitimlere katılıyoruz. Cihaz ve aletlerle ilgili eğitimler alıyoruz. Alanında uzman AFAD personeli çok güzel eğitim veriyor. Fikir alışverişi yapıyoruz. Bu da bizim için çok iyi oluyor. Bir olaya müdahale ettiğimizde acemi biri gibi değil de bir AFAD personeli gibi davranıyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD gönüllüsü öğretmen Şükran Kılınç ise "Gönüllü olarak ülkeye faydalı olabilmek bizi memnun ediyor. Olası afetlere her daim hazırız. İnşallah afetler yaşanmak ama biz her an olacakmış gibi görev başındayız. Burada eğitim görüyoruz. Bize çok faydası oluyor." diye konuştu.

