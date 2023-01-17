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Muş'ta huzurun sağlandığı köylere dönüşler sürüyor

AA

Muş'ta huzurun sağlandığı köylere dönüşler sürüyor

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu köylerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, yıllar sonra huzurun ve güvenliğin sağlanmasıyla döndükleri köylerinde tarım ve hayvancılık yapıyor.

Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sayesinde bölgenin terörden arındırılması ve çiftçilere desteklerin artırılması, köye dönüşleri artırdı.

Terör nedeniyle yıllar önce doğup büyüdükleri toprakları terk ederek batıdaki illere göç eden vatandaşlar, bölgede huzurun sağlanmasıyla tekrar köylerine dönerek yıkılan evlerinin yerine yenilerini inşa etti, arazilerini ekip biçmeye başladı.

Terör olayları nedeniyle en çok göçün yaşandığı yerlerden biri olan Şenyayla bölgesindeki 4 köyde geri dönüşlerle hane sayısı 100'ü aştı.

Yıkılan evleri ve ahırları karşılığında Zarar Tespit Komisyonunca belirlenen oranlarda ödeme yapılan köylülere hazırladıkları projeler kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayvan desteği verildi.

Kadastro çalışmasıyla tapu sorunları çözülen köylere içme suyu götüren İl Özel İdaresi, bölgede 24 kilometre yol yaptı, 4 kilometresini asfaltladı.

Bu sayede evlerini inşa eden, hayvancılık yapmaya başlayan vatandaşlar, köylerinde daha huzurlu ortamlarda yaşama imkanına kavuştu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA muhabirine, köye dönüşlerin arttığını söyledi.

Kentte daha önce terörle anılan Şenyayla bölgesinin zorlu arazi şartlarına sahip bir yer olduğunu belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Terör örgütü burada yuvalanmıştı. Terörün kökünü tam kazıdık ve hiç terörist kalmadı. Geçen yıllarda 3-5 terörist etkisiz hale getirildi. Şenyayla bölgesinde 2 üs bölgemiz ve çeşitli güvenlik noktalarımız var. İnsanlarımız artık buraya huzurla geliyorlar. Piknik yapılabilir bir hale geldi. Bunun ötesinde de orada yeni yapılaşma söz konusu. Çok sayıda ev inşa edildi ve dışarıdan gelen vatandaşlarımız buraya yerleşmeye başladı. Bölgede hayvancılık arttı. Dağlarda artık koyun sürüleri göze çarpıyor."

Bölgenin huzurun sağlanmasıyla canlandığını ifade eden Gündüzöz, "Muş hızla gelişiyor. Bunun arkasında kamu düzeninin tam manasıyla tesis edilmiş olması var. Dağların terörden arındırılmış olması büyük etken." dedi.

Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Şenyayla noktasında sorunlar vardı. Kamu düzeni tamamen tesis edilip terör örgütü buradan kovulduktan sonra vatandaşımız atadan kalan arazilerine gelerek ev yaptı. Çok hızlı bir yapılaşma söz konusu burada. Vatandaşımız mutlu. Tekrar köylerimiz ihya oldu. Piknik yapacağımız ve eğleneceğimiz bir yer olacak. Terör örgütünün yuvalandığı, insanlara saldırdığı noktadan, iskanların yapıldığı, yeni köylerin oluştuğu, hayvancılığın arttığı ve piknik alanlarının oluşturulacağı bir noktaya geldik."

- "Bugünleri göreceğimize inanmıyorduk"

Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Kayalısu köyünün muhtarı Bilal Erez, köy sakinlerinin 1993'te terör nedeniyle büyükşehirlere göç ettiğini ve köyün yıllarca boş kaldığını belirtti.

Güven ve huzur ortamı sağlandıktan sonra köye 75 civarında ailenin dönüş yaptığını anlatan Erez, şunları söyledi:

"Güvenlik noktası köyümüze kuruldu. Büyükşehirlere gidenler geri dönerek köyde evlerini inşa etti. Bölgede hane sayımız 100 civarında. Devletimiz bize her türlü konuda yardımcı oluyor. Burada köylüler tarım yapıyor. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Devletimizin sayesinde köyümüze geri döndük. Daha önce köye gelemiyorduk. Bölge terörden temizlendiği için vatandaşlarımız köylerine döndü. Burada hayvancılığa başladı. Mutluyuz, gururluyuz. Bu günleri göreceğimize inanmıyorduk. 20 kilometre yol ağımız asfaltlama programına alındı ve yolumuz da yapılacak. Devletimizin tüm birimlerine teşekkür ederiz."

- "Köyümüze ve topraklarımıza geri döndük"

Mersin'den köyüne dönen Engin Erez, vatandaşların köye dönmeye devam ettiğini belirterek, "Devletin desteğiyle yollarımız ve evlerimiz yapıldı. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Köyümüze ve topraklarımıza döndük. Buralar, babamızdan dedemizden kalan topraklar. Onların bıraktığı yerden devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersin Erez, "Köyümüzde bağ bahçe ekimi için çalışma yapıyoruz, fidanlık alanlar oluşturuyoruz. Devletimize teşekkür ediyoruz. Devletimizin sayesinde güvenli bir şekilde köyümüzde yaşamaya başladık." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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