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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

AA

Bulanık'ta Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde öğretmenlerden oluşturulan koronun verdiği Türk Sanat Müziği konseri ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında Bulanık Halk Eğitimi Merkezi'nde 23 müzik öğretmeniyle koro oluşturuldu.

İlçede 4 aylık çalışma sonucu 16 eserle ilk konserini veren koro, müzikseverlerden alkış aldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, konsere katılan ilçe halkına teşekkür ederek, "Korodaki bütün hocalarımıza teşekkür ederim. Türk Sanat Müziğini seviyorum. Ben de biraz olsun eşlik ettim. İyi eğlendik. Sizler adına devamını istiyorum. Kaymakamlık olarak sizlere destek vermeye çalışıyoruz. Şahsen çok keyif aldım. Emeğinize sağlık." dedi.

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde projeyi yürüttüklerini belirtti.

Tunçel, "Bakanlığımız Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz projesini 81 ilde yürütüyor. Biz de bu kapsamda koro oluşturduk. Koromuza müzik öğretmenlerimiz destek verdi." dedi.

Spor salonunda düzenlenen konsere, İlçe Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, Emniyet Müdür Vekili Komiser Mehmet Taşkın, Gençlik ve Spor Müdürü Tekin Erdoğan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bostancı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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