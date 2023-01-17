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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta gençler arası şiir okuma yarışması düzenlendi

AA

Muş'ta gençler arası şiir okuma yarışması düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Genel Müdürlüğünce gençler arası şiir okuma il birinciliği yarışması düzenlendi.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde 4 kategoride düzenlenen yarışmada 165 kişi, dereceye girebilmek için şiirlerini okudu.

Yarışmada 18-25 yaş arası erkeklerde Ömer Can Aksoy, kızlarda ise Yasemin Yıldırım, 13-17 yaş gruplarında ise Helen Yenitürk ve Mehmet Salkım il birinciliğini elde etti.

Yarışmada dereceye girenler Elazığ'da yapılacak bölge yarışmasında Muş'u temsil edecek.

Gençlik Merkezi Müdürü Hamdullah Kardeş, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Bir Şiir Bir Nefes" projesi yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Yarışmada birinci olan Ömer Can Aksoy ise derece girmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Geçen yıl da bölgelerarası şiir yarışmasında birinci olduğunu anımsatan Aksoy, "Geçen yıl Muş'u nasıl temsil ettiysem bu sene de Elazığ'daki bölge yarışmasında en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.

Yarışma ödüllerin verilmesiyle son buldu.

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