Muş Belediyesi geçen yıl 49 bin ton asfalt serimi yaptı

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MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, geçen yıl 49 bin ton asfalt serimi, 61 bin metrekare kaldırım taşı ve 31 bin metrekare de bordür döşemesi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üst yapı projeleriyle kentin güzelleştirilmesine yönelik projeler devam ediyor.



Kentin köklü sorunlarını çözüme kavuşturmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren belediye, yer altı hatları değişen cadde ve sokakları, başlattığı üst yapı projeleriyle yeni görünüme kavuşturdu.

Belediye Başkanı Feyat Asya, 2022'de de çalışma sezonunu verimli şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Uyguladıkları projelerle her geçen yıl kentteki değişimin hissedilebildiğini kaydeden Asya, şunları ifade etti:

"Muş'un en önemli sorunu olan alt yapıyı tamamen bitirirken, tahrip olan cadde ve sokakların üst yapısını yeniliyoruz. Şehrimizin yoğun kullanılan ana güzergahlarından Eski Erzurum ve Hürriyet caddelerinin üst yapısının ihalesini yaptık. Sezon sonuna kadar projenin önemli bir mesafesi tamamlandı. Aynı şekilde Cumhuriyet Caddesi de yenilendi. Bunlar ihale kapsamında yenilenen cadde ve sokaklarımız. Muş Belediyesi olarak kendi tesisimizde ürettiğimiz asfaltla birçok mahallemizdeki yolları yeni yüzüne kavuşturduk. Yol ve kaldırım çalışmalarını tamamlayarak şehrimizi güzelleştirmek için çalışmalarımız olacak."

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