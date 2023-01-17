Muş'ta kanser hastalarına gıda yardımı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

MUŞ (AA) - Muş'ta Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından hastalara gıda yardımı yapıldı.

LÖSEV Halkla İlişkiler Uzmanı Olcay Güdek, LÖSEV Sosyal Hizmetler Doğu Anadolu Bölge sorumluları Mert Bozdağ ve Tuğba Karaman, hastalarla buluştu.

Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikle konuşan Güdek, kanserle mücadele eden ailelere yardımda bulunduklarını söyledi.

Tüm illerde yardım kampanyaları düzenlediklerini anlatan Güdek, şöyle konuştu:



"Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. Araştırmalar, kansere yönelik iyileşmeyi sağlayacak fonksiyonların pek çoğu için proteinin önemini ortaya koyuyor. Öte yandan yetersiz protein alımı, hastalığın iyileşmesini yavaşlatıyor ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini azalıyor. Bu yüzden kanser tedavisi gören hastaların, sağlıklı insanlardan yüzde 50 daha fazla protein ihtiyacı olduğu biliniyor. Bu amaçla, Muş'ta kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri dağıttık."

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